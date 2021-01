onvista Mahlzeit: Dax im Rückwärtsgang – Alcoa, Siemens, VW und hat BB Biotech drei neue Trüffel im Portfolio?

Replaced by the video

Am heutigen Tag brauchen viele Anleger wieder starke Nerven. Fast alle Werte im deutschen Leitindex weisen rote Vorzeichen auf. An der Wall Street ist der Joe Biden Effekt am Donnerstag verpufft und die großen US-Indizes sind mehr oder weniger auf der Stelle getreten. Der Dax hingegen gibt etwas stärker heute ab. Gegen Mittag liegt er schon deutlich über 0,5 Prozent im Minus.

Die Aktien von Siemens kann sich allerdings gegen den schwachen Trend stemmen. Der Dax-Konzern ist sehr gut in sein erstes Quartal gestartet und überlegt seine Prognose zu erhöhen. Das kommt bei den Anlegern natürlich gut an. Auch VW hat heute vorläufige Zahlen veröffentlicht, die der Aktie zu einem Plus verholfen haben. In den hinteren Reihen stehen die Aktien von ProSieben, Salzgitter und Siltronic im Fokus. Für Siltronic hat Global Wafer sein Übernahme-Angebot erhöht. Sollten die Anleger es jetzt annehmen?

Mit IBM, Intel und Alcoa haben auch drei US-Schwergewichte am Donnerstag ihre Zahlen präsentiert. Die Reaktion auf die Bilanzen ist unterschiedlich ausgefallen.

