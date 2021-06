onvista Mahlzeit: Dax im Rückwärtsgang – Moderna, VW, Knorr-Bremse und Shop Apotheke kämpft mit dem E-Rezept

Replaced by the video

Der deutsche Leitindex ist heute alles andere als gut drauf. Gegen Mittag verliert der Dax rund ein Prozent. Besonders die deutschen Autobauer haben heute einen schweren Stand. Zum einen könnten wegen des Diesel-Skandals auf VW noch Strafzahlungen in Milliardenhöhe zukommen und zum anderen hat sich Daimler sehr vage zu Verkaufszahlen und Absatzzielen seines neuen vollelektrischen LKW eActros geäußert.

Die Aktien von Knorr-Bremse leiden weiterhin unter dem Interesse an Hella, Varta weiterhin unter den Abstufung von Dienstag und die Shop Apotheke leidet unter der geplanten Einführung des E-Rezepts in Deutschland. Die verantwortlichen Stellen scheinen bei weitem noch nicht so weit zu sein, dass es Morgen am 1. Juli losgeht.

