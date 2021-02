onvista Mahlzeit: Dax im Vorwärtsgang – Amazon, Fresenius, Taat Lifestyle und zwei Aktien, die besonders vom GameStop-Spektakel profitieren

Replaced by the video

Der Dax präsentiert sich auch am zweiten Handelstag von seiner besseren Seite. Gegen Mittag liegt er rund ein Prozent im Plus. Die Impfstoff-Sorgen werden wieder kleiner und die Anleger etwas mutiger. Der deutsche Leitindex nimmt die Marke von 13.800 Punkte ins Visier. Zudem wird es etwas ruhiger im Zoff zwischen den Hedgefonds und der Community WallStreetBets geworden. Nachdem sich der Rauch in der Auseinandersetzung etwas gelegt hat, werden auch weitere Gewinner des Streites sichtbar, die zuvor vielleicht nur wenige Anleger auf der Rechnung hatten.

Mit Spannung werden zudem heute die Zahlen von Amazon und der Google-Mutter Alphabet erwarten. Die Messlatte für beider Tech-Riesen ist hoch, aber die Anleger scheinen guter Hoffnung zu sein. Beide Titel konnten am Montag kräftig zulegen.

Die Zockerlaune von Redaktionsleiter Markus Weingran ist auch wieder erwacht. Er hat einen Optionsschein in das Musterdepot gekauft. Bei welchem Wert er auch gute Zahlen spekuliert, dass erfahren Sie in der heute Folge.

