onvista Mahlzeit: Dax in Lauerstellung – Vivendi, BYD, DWS und Elon Musk verpasst dem Bitcoin den nächsten Seitenhieb

Replaced by the video

Der Dax scheint sich heute auch einen Brückentag zu nehmen. Gegen Mittag hat er sich gegenüber dem Vortag so gut wie gar nicht bewegt. Die Vorgaben aus den USA waren auch nicht gerade überwältigend. Somit bleibt der Dax auf Schlagdistanz zu seinem Allzeithoch und scheint die Woche gemütlich ausklingen zu lassen.

In den USA ging es am Donnerstag wieder bei den üblichen verdächtigen kräftig ab. AMC und Blackberry standen weiterhin im Fokus. Die Chefetage des Kinokettenbetreibers möchte das hohe Niveau der Aktien ausnutzen und hat eine weitere Kapitalerhöhung angekündigt. In der Spitze ging es 30 Prozent abwärts mit der Aktie von AMC. Die Papiere von Blackberry sind ebenfalls im Rückwärtsgang.

Elon Musk did it again. Er hat einen weiteren Seitenhieb auf den Bitcoin getwittert und auch dieser Tweet hat seine Wirkung nicht verfehlt. Die Kryptowährung steht heute wieder unter Druck. Der Goldpreis musste auch einen größeren Rücksetzer verkraften. Ist es mit dem gelben Edelmetall jetzt vorbei oder war einen Korrektur notwendig?

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de