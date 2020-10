onvista Mahlzeit: Dax ist immer noch eingeschüchtert – Snap, Nvidia, Allianz und bei Tesla wird es heute richtig spannend

Der deutsche Leitindex bleibt weiterhin aufgrund der hohen Infektionszahlen vorsichtig. Wirkliche Schützenhilfe aus Übersee gab es heute auch nicht. Die US-Indizes haben zwar im Plus geschlossen, aber gegen Handelsende doch deutlich an Schwung verloren. Das Konjunktur-Paket in den USA ist immer noch in der Schwebe.

Was die Quartalsberichtssaison angeht, so spielt der größte Teil der Musik immer noch außerhalb von Deutschland. Netflix und Texas Instruments waren Dienstag die Hingucker in den USA. Heute stehen Vivendi, Ericsson und Zur Rose im Fokus der Anleger. In den hinteren Reihen kann noch ein deutscher Automobilzulieferer für Furore sorgen.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt imformiert!

Werbung Knock-Outs zur Allianz Aktie Kurserwartung Allianz-Aktie wird steigen Allianz-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de