onvista Mahlzeit: Dax kämpft gegen Verluste an – Stellantis, Infineon, Fraport und sehen wir jetzt Gelegenheiten bei Plug Power sowie Ballard Power?

Der deutsche Leitindex startet verhalten in die neue Börsenwoche. Zum einen bleibt die Wall Street heute wegen des Martin Luther King Day geschlossen und zum anderen könnte bereits morgen der Lockdown mit zusätzlichen Maßnahmen verlängert werden. Keine gute Mischung für steigende Kurse im Dax.

Angeführt wird die Gewinnerliste im Dax heute von Infineon. Goldman Sachs hat das Papier zum Kauf empfohlen und die Anleger folgen heute verstärkt dem Votum. Bayer überlegt gerade in die Produktion des Impfstoffes von Curevac einzusteigen. „Wir diskutieren mit Curevac und auch mit der Politik und den Behörden, was gemacht werden kann“, sagte Bayer-Chef Werner Baumann in einem Interview der „Welt am Sonntag“. Damit könnte sich die Zusammenarbeit mit dem Tübinger Biotech immer mehr für die Leverkusener lohnen.

Zum ersten Mal wird heute die Aktie von Stellantis, der Zusammenschluss von Fiat-Chrysler und PSA, in Paris und Mailand gehandelt. Das Papier kommt sehr ordentlich aus den Startlöchern. Durch die Fusion ist der viertgrößte Autobauer weltweit entstanden. 14 Marken vereint Stellantis jetzt unter einem Dach.

Nach dem steilen Anstieg der vergangenen Woche haben die Aktien von Plug Power und Ballard Power vor dem Wochenende ordentlich Federn gelassen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen wieder auf die Wasserstoff-Spezialisten zu setzen?

