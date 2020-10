onvista Mahlzeit: Dax kämpft sich ins Plus – MTU, Deutsche Bank, Grenke und Biontech reicht Zulassungsantrag für Corona-Impfstoff ein

Der deutsche Leitindex kann sich heute nicht so richtig für eine Richtung entscheiden. Nach einem Start im Plus ist er ins Minus abgetaucht und hat sich gegen Mittag aber wieder in Plus gekämpft. In den USA treibt die Spekulation auf ein neues Konjunkturpaket die Kurse wieder an. Donald Trump, der in den Umfragen immer noch etwas hinten zu liegen scheint, muss wohl etwas unternehmen, um in der Gunst der Wähler wieder zu steigen. Daher wird angenommen, dass die Republikaner den Demokraten bei den Verhandlungen über das Konjunkturpaket entgegenkommen.

Ist die Deutsche Bank jetzt auf Brautschau oder nicht? Hierzu gibt es unterschiedliche Annahmen. Eigentlich hat Vorstandsvorsitzender Christian Sewing zuletzt angedeutet nicht vor 2022. Jetzt könnte es aber laut einem Bloomberg Interview doch wohl etwas schneller gehen. MTU steht heute auch in der Gunst der Anleger höher. Technik-Vorstand Lars Wagner hat das neue Zauberwort „Wasserstoff“ beim Triebwerksbauer ins Spiel gebracht.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert

