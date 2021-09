onvista Mahlzeit: Dax kämpft sich leicht ins Plus – Lucid, Siemens, Nel und steht Chargepoint jetzt wieder unter Strom?

Replaced by the video

Heute ist das Bild einmal umgedreht. Der Dax startet nicht schwungvoll in den Tag, um seine Gewinne wieder abzugeben, sondern er startet schwächer in den Donnerstag und kämpft sich langsam wieder leicht ins Plus zurück. Große Sprünge dürften der Leitindex vor den amerikanischen Arbeitsmarktdaten allerdings nicht mehr machen. Freitag könnte sich das Bild dann etwas ändern.

Die Aktien von Lucid Motors ist Mittwoch zweistellig eingebrochen. Eine auslösende Nachricht dafür lässt sich nicht finden. Bekommen die Anleger einfach kalte Füße bei dem Wert?

Siemens wird heute ein hohes Kursziel von Jeffries verpasst, Berenberg rät weiterhin zum Kauf der Nel-Aktie und Chargepoint schießt nach den Zahlen zweistellig in die Höhe. Welche Aktie gehört ins Depot?

