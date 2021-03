Replaced by the video

So schnell möchte der Dax nach dem Sprung über die 15.000 noch nicht verschnaufen. Aktuell kämpft der Leitindex mit der runden Marke. Zu Handelsstart lag er drunter gegen Mittag knapp drüber – Ende heute offen.

Volkswagen wollte mit „Voltswagen“ nur einen April-Scherz in den USA raushauen, der auf die neue E-Strategie der Wolfsburger noch einmal hinweisen sollte. Der Aktie geschadet hat der Versuch jedenfalls nicht. Trotz einiger Kritik wegen des Bezuges von Kurzarbeitergeld möchte sich Daimler heute auf der virtuellen HV eine Erhöhung der Dividende auf 1,35 absegnen lassen.

In den hinteren Reihen kommen die Zahlen von Home24 nicht so gut an, während Energiekontor hingegen mit seiner Bilanz punkten kann. Und Plug Power wirft mit einem zweistelligen Plus die Frage auf: Ist die Durststrecke der Aktie beendet?

Ein Tausch im Musterdepot gibt es heute auch. BYD fliegt raus und wird durch einen Wert aus Belgien ersetzt.

