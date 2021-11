onvista Mahlzeit: Dax knackt Allzeithoch – Albemarle, Siemens Healthineers, Commerzbank und Moderna nach Prognosesenkung zweistellig unter Druck

Replaced by the video

Da ist es, dass neue Allzeithoch im deutschen Leitindex. Nachdem die Fed das Tapering in langsamen Schritten auf den Weg gebracht hat, haben alle drei großen US-Inidzes neue Höchstkurse erreicht. Dem konnte der Dax dann auch nicht widerstehen. Sehr weit konnte der Leitindex den neuen Rekord aber nicht in die Höhe schrauben. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden.

Die Anleger haben heute viele Zahlen und Prognoseerhöhungen zu verarbeiten. Die Post, Merck und ProSieben erhöhten den Ausblick. Vonovia, Siemens Healthineers und Hugo Boss lieferten ordentlich. HiedelbergCement und Lanxess zeigten allerdings, dass es auch anders geht und enttäuschten aufgrund hoher Energiekosten.

Die Papiere von Moderna gehen vorbörslich zweistellig in die Knie. Der Impfstoffproduzent hat seine Umsatzprognose für das Vakzin gesenkt. Das gefällt den Anlegern gar nicht.

