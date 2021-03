onvista Mahlzeit: Dax knackt Allzeithoch – Siemens Energy, Shop Apotheke, Delticom und neuer Wert im Musterdepot

Replaced by the video

Obwohl die Vorgaben von der Wall Street nicht die Besten waren, ist der deutsche Leitindex in ersten Handelsstunden auf ein neue Allzeithoch gesprungen. Der neue Höchststand liegt jetzt bei 14.197 Punkten. Allerdings konnte sich der Dax nicht lange in dieser Höhe bewegen und gegen Mittag wieder ein kleines Stück zurückgekommen.

Besonders die Aussicht auf eine schrittweise Lockerungen der Corona-Beschränkungen hat die Anleger mutiger werden lassen. Zudem hat die UBS mit neuen Kurszielen für Continental und VW die Autobauer im Dax ordentlich angeschoben. Die Schweizer Experten sehen bei beiden Dax-Titeln noch großes Potenzial.

In den USA scheinen sich die Wallstreetbets auf einen neuen Wert eingeschossen zu haben. 80 Prozent ist die Aktie am Dienstag in die Höhe geschnellt.

