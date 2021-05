onvista Mahlzeit: Dax kommt nicht vom Fleck – Tesla, Apple, Amazon und BASF wird ganz heiß im Musterdepot gespielt

Replaced by the video

Trotz guter Zahlen in der Berichtssaison ist der Dax in dieser Woche nicht richtig von der Stelle gekommen. In den vergangenen 5 Handelstagen hat der Dax rund 0,5 % verloren. Das ist nicht viel, allerdings auch nicht gut, wenn man bedenkt was die Quartalsberichtssaison zu Tage gefördert hat. Da hätte sich der deutsche Leitindex schon ein wenig mehr Mühe geben können.

Ist Ocugen die neue Hoffnung unter den Impfstoff-Werten? Dieser Frage sind wir direkt zu Wochenbeginn nachgegangen.

Montag nach Börsenschluss hat Tesla einen gelungenen Start ins neue Geschäftsjahr präsentiert. Garniert wurden die Zahlen noch mit einem Rekord. Wirklich auf die Sprünge geholfen hat es der Aktie trotzdem nicht. Wie Anleger mit der Aktie umgehen sollten, hat sich Redaktionsleiter Markus Weingran in der Folge von Dienstag angeschaut.

Werbung Knock-Outs zur Tesla Aktie Kurserwartung Tesla-Aktie wird steigen Tesla-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Dienstag-Abend waren dann Alphabet und Microsoft an der Reihe. Beide US-Konzerne präsentierten sehr gute Zahlen. Allerdings wurde eine Aktie gefeiert. Welches Haar in der Microsoft-Suppe gefunden wurde, erfahren Sie in der Ausgabe von Mittwoch.

Der Donnerstag stand dann ganz im Zeichen der Bilanz von Apple. Der iPhone-Konzern lieferte deutlich mehr, als die Experten erwartet hatten. Klar, dass die Anleger begeistert waren.

Die Woche im Rückblick mit Mahlzeit:

Donnerstag: Dax kommt nicht in Schwung - Apple, BASF, Lufthansa und Nikola lässt die Aktie von Hexagon Purus wieder anspringen

Mittwoch: Dax pirscht sich vor - Alphabet, Deutsche Bank, Delivery Hero und Varta-Aktie wird aus Asien unter Druck gesetzt

Dienstag: Dax weiter auf der Hut - Amazon, ABB, Paragon und Tesla´s neuer Trick, um die Zahlen zu tunen

Montag: Dax will nicht so recht - Tesla, VW, Hensoldt und ist Ocugen die nächste Impfstoffhoffnung?

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de