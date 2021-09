Replaced by the video

Der Dax startet gut in die neue Woche. Die neuen Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt lassen die Anleger darauf zu spekulieren, dass die Fed erst gegen Jahresende mit dem Tapering beginnt. Doch bevor sich die Fed konkreter zu dem Thema äußert steht Donnerstag die Sitzung der EZB auf dem Programm. Die Europäische Notenbank könnte mit eine Kürzung ihres Corona-Hilfsprogramms PEPP auch für einen Rückschlag an den Märkten sorgen.

Zum ersten Mal findet die IAA ab heute in München statt. Aller drei großen Autobauer haben sich schon zu Wort gemeldet und ihre Zukünftige Strategie etwas verfeinert. BMW möchte mit einem ganz neuen Fahrzeug punkten, Daimler wird nicht in den Bereich Robo-Taxi einsteigen und VW will spätestens 2025 einen massentauglichen E-Flitzer auf den Markt bringen. Schaeffler vermeldet zudem ein Interessante Kooperation mit Mobilleye.

Der Putsch in Guinea lässt nicht nur den Aluminium-Preis in die Höhe schnellen. Auch zwei Aktien aus Australien stehen in den Gunst der Anleger hoch im Kurs.

