onvista Mahlzeit: Dax kurz über 15.800 – Tesla, Nio, IBU-Tec und hat Varta eine bekannte Tuning-Schmiede an der Angel?

Die große Frage bei Varta ist immer noch nicht geklärt: Welcher Autobauer beißt bei der Batterie des MDax-Mitglieds an? Viele Namen wurden schon rumgereicht. Von Apple bis Porsche. Vielleicht ist es aber auch die Tuning-Schmiede eines großen deutschen Autobauers. Bei Mahlzeit wird heute ein ganz neuer Name ins Spiel gebracht, den Varta an der Angel haben könnte.

Bringt Novavax den nächsten Corona-Impfstoff auf den Markt? Kurz vor Sendebeginn hat das amerikanische Pharma-Unternehmen Daten zu seiner Phase III Studie veröffentlicht. Nach Angaben von Novavax könnte die Notfallzulassung schon im dritten Quartal beantragt werden

Elon Musk hat mit einem Tweet mal wieder für Bewegung unter den Kryptowährungen gesorgt. Diesmal dürfte ihm allerdings niemand seine Aussagen auf Twitter übel nehmen. Sie sorgen dafür, dass der Bitcoin wieder an der Marke von 40.000 Dollar kratzt.

Bei den Werten von Teamviewer, Nordex und IBU-Tec geht es heute richtig zur Sache. Wo könnte es sich für Anleger noch lohnen?

