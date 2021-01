onvista Mahlzeit: Dax legt direkt neues Allzeithoch auf das Parkett – Tesla, BYD, Alibaba, Siemens und Hexagon Purus startet richtig durch

Replaced by the video

Der deutsche Leitindex startet richtig gut ins neue Jahr. Kurz vor 13 Uhr markiert der mit 13.907 Punkten direkt am ersten Handelstag 2021 ein neues Allzeithoch. Angeführt wir das deutsche Börsenbarometer direkt von dem Wert, der auch 2020 die beste Performance erzielt hat: Delivery Hero. Aber auch Infineon und RWE knüpfen an ihre gute Entwicklung des vergangenen Jahres weiter an.

Bei Alibaba setzt sich der Trend auch weiter fort. Nur leider ist er weiterhin negativ. Aktuell scheint Firmengründer und Großaktionär Jack Ma von der Bildfläche verschwunden zu sein. Seit einiger Zeit ist vom reichsten Mann Chinas nichts mehr zu hören. Das Ma zuletzt nicht auf Partie-Linie war, hatte wohl einige Schwierigkeiten verursacht und dazu geführt, dass der Börsengang von Ant Financial abgesagt wurde. Wie sollten Anleger mit den neuen Gerüchten umgehen?

Die Aktien von Tesla und BYD ziehen heute beide kräftig an. Was de Gründe sind und wie es mit beiden Papieren weiter geht, dass erfahren Sie in der heutigen Folge.

