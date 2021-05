onvista Mahlzeit: Dax legt zu – Beyond Meat, Salesforce, Airbus und diese Cathie Wood Aktien haben enormes Potenzial

Replaced by the video

Kurz vor dem Wochenende ist der deutsche Leitindex wieder besser drauf. Sollte er auf diesem Niveau in etwa aus dem Handel gehen, dann hätte der Dax auf Wochensicht sogar noch ein kleines Plus geschafft. Damit setzt der Leinindex ein Muster fort, dass wir schon seit einigen Woche sehen. Nach einem starken Start in die Woche geht ihm die Puste aus, unterm Strich geht es allerdings in kleinen Schritten aufwärts.

Nachdem die Berichtssaison so gut wie erledigt ist, fehlen dem Markt auch frische Impulse für weiter steigende Kurse. Die Nachrichtenlage ist sehr dünn und daher rücken die Inflations- und Zinssorgen auch wieder in der Vordergrund. Starinvestorin Cathie Wood hat allerdings keine Angst davor. Sie setzt ihre Strategie weiter fleißig um und geht davon aus, dass Innovationswerte bald schon wieder auf der Liste der Anleger ganz weit oben stehen werden. Allerdings ist sie am Mittwoch bei einem dieser Werte zu früh ausgestiegen.

Welche weiteren Aktien im Portfolio von Cathie Wood noch großes Potenzial haben, dass haben wir uns in der heutigen Sendung angeschaut. Vor allen Dingen kommen die Aktien aus dem Biotech-Bereich.

