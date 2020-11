onvista Mahlzeit: Dax macht fast 1.000 Punkte in der Wahl-Woche – Alibaba, BYD, Nel, PowerCell und haben Wirecard-Anleger Ansprüche gegen BaFin/Bund?

Fast genau 8 Prozent hat der Dax in der amerikanischen Wahlwoche zugelegt. Lediglich Mittwoch wurde kurzfristig am Wahlerfolg von Joe Biden gezweifelt. Donnerstag ging dann wieder die Post ab und Freitag wurden dann einige Schäfchen ins Trockene gebracht.

Neben der US-Wahl gab es in der vergangene Woche wieder eine Flut von Zahlen einzuordnen. Mittwoch und Donnerstag hagelte es nur so Bilanzen. Im Dax zum Beispiel öffneten Linde, BMW, Munich Re, HeidelbergCement und die Allianz ihre Bücher. Hinzu kamen noch zahlenreiche Unternehmen aus den hinteren Reihen und in Übersee.

Hier können Sie die wichtigsten Zahlen & News noch einmal Revue passieren lassen:

Donnerstag: Dax scheint US-Wahl abzuhaken - Amazon, BYD, Lufthansa und die Zahlen von Nel sowie PowerCell überzeugen nicht komplett

Mittwoch: Dax ringt mit US-Wahl - Alibaba, Xiaomi, BMW, Vestas und muss der Bund Wirecard-Anleger entschädigen?

Dienstag: – xxx –

Montag: Stay at home Aktien wieder gefragt - BYD, Daimler, Siemens Healthineers und Sanofi lässt Kiadis-Aktie 200 % in die Höhe schnellen

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de