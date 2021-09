onvista Mahlzeit: Dax mit berechtigter Evergrande-Panik? – Merck, 2G Energy, Nel und sollten Anleger bei der Lufthansa Kapitalerhöhung mitziehen?

Replaced by the video

Der September wird immer mehr zur Nervenprobe für die Anleger. Bei dem heutigen Rücksetzer im Dax kann einem schon Angst und Bange werden. Vorbörsliche stehen die US-Indizes kräftig unter Druck und in Hongkong wurde der Hang-Seng-Index durch den Immobilienkonzern Evergrande über 3 Prozent in die Tiefe gedrückt. Das geht auch nicht spurlos am Dax vorbei. Gegen Mittag liegt er deutlich über 2 Prozent im Minus und die Marke von 15.000 Punkte rückt immer näher. Viel schlechter hätte der Dax am ersten Tag mit 40 Mitglieder nicht starten können.

Von Seiten der Unternehmen ist es heute eher Ruhig. Umso mehr rückt die Kapitalerhöhung der Lufthansa in den Vordergrund. Die Kranich-Airline möchte die Staatshilfen zurückzahlen und besorgt sich dafür frisches Kapital. Sollten die Anleger mitziehen?

