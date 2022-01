onvista Mahlzeit: Dax mit Gegenbewegung – Take-Two, Molecular Partners, Deutsche Bank und Tesla mit starken Zahlen aus China

Replaced by the video

Nach zuletzt schwächeren Handelstagen kann der Dax heute wieder zulegen. Gegen Mittag liegt das deutsche Börsenbarometer etwas mehr als 1 Prozent im Plus. Angeführt wird die Gewinnerliste heute von Delivery Hero. Der Betreiber von Online-Bestell- und Lieferplattformen stellt in Aussicht noch im laufenden Geschäftsjahr in die Gewinnzone zu kommen. Nach der starken Korrektur greifen die Anleger heute wieder zu.

Auch die Impfstoff-Aktien können ihre Talfahrt abbremsen. Allerdings gibt es weiter gute Nachrichten von der Konkurrenz. Auch Novartis und Molecular Partners sind auf dem Weg eine „Corona-Pille“ auf den Markt zu bringen. Wie sollten die Anleger bei Moderna, Biontech und Valneva darauf reagieren?

In den USA vermeldet Take-Two die teuerste Übernahme der Gaming Branche und blutet dafür zweistellig. Für Zynga greifen die New Yorker zwar tief in die Tasche, aber sie schließen auch ein Lücke im Konzern, die sich durchaus lohnen könnte. Ist der Rücksetzer eine Chance?

Cerberus macht bei Deutscher Bank und Commerzbank Kasse, VW muss in China einen zweistelligen Absatzrückgang verkraften und Eckert & Ziegler sendet ein Lebenszeichen.

Die Zuschauerfragen heute: Taat Global, Verbio, Cliq Digital, Vale, Schweizer Electronic und Zurich Insurance

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt in formiert!

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de