onvista Mahlzeit: Dax mit Mini-Plus – Tesla, Nvidia, Nel, Plug Power und Warren Buffett stellt sich in der Pharmabranche für 2 Milliarden Dollar auf

Trotz weiterer guter Nachrichten zu den Impfstoffkandidaten von Biontech/Pfizer und Moderna ist der Dax in dieser Woche nicht richtig vom Fleck gekommen. Auch die Nachricht, dass über den ersten Antrag einer Notfallzulassung von dem deutsch/amerikanischen Duo löste keine überschäumende Freude mehr aus. Unterm Strich ist ein Plus von rund 0,5 Prozent in der vergangenen Woche allerdings auch kein Beinbruch.

Die große Frage ist: Sollten Anleger jetzt beginnen ihr Depot auf die Zeit mit einem Impfstoff umzustellen. Mit Veränderungen im Musterdepot und einer Watchlist mit aussichtsreichen „Corona-Verlierern“ hat Redaktionsleiter Markus Weingran in der vergangenen Woche einige Möglichkeiten präsentiert.

Zudem hat er in der vergangenen Woche die Wasserstoffbranche noch einmal auf Herz und Nieren geprüft. Nel, Plug Power, Fuelcell Energy standen auf dem Prüfstand und Freitag hat er sich angeschaut, ob Clean Power Capital mit seiner 90 prozentigen Beteiligung an PowerTap Hydrogen Fueling das Zeug hat der neue Star in der Wasserstoff-Branche zu werden.

Viel Spaß beim Anschauen!

Donnerstag: Impfstoff-Fantasie macht eine Pause - Nvidia, HelloFresh, Nel und Tesla ist mal wieder außer Rand und Band

Mittwoch: Square, BYD, Daimler und Warren Buffett hat für fast 2 Milliarden Dollar US-Pharmawerte gekauft

Dienstag: Dax tritt auf der Stelle - Tesla, Moderna, Va-Q-Tec, PlugPower und Warren Buffett steigt bei Telekom-Tochter ein

Montag: Neue Impfstoff-Hoffnung treibt DAX weiter an - Shell, va-Q-tec, Encavis und neue Hebelspekulation im Musterdepot

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de