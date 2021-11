onvista Mahlzeit: Dax mit nächstem Rekord – Paypal, AMD, Bayer und Plug Power hebt vor den Zahlen schon mal ab

Replaced by the video

In ganz kleinen Schritten tastet sich der deutsche Leitindex in neue Höhen. Auch heute kann der Dax ein neues Allzeithoch erklimmen, obwohl er sich nicht sonderlich viel bewegt. Bayer kann heute mit seinen Zahlen punkten, aber das ledige Thema Glyphosat ist noch nicht aus der Welt geschafft. Die endgültigen Zahlen der MüRü bekommen der Aktie nicht so gut. Das Kerngeschäfft stottert etwas.

Das neue Infrastrukturpaket von Joe Biden ist durch. Zwar nicht in der von ihm geplanten Höhe, aber es ist immer noch ein stattlicher Betrag geworden. Einige Aktie haben davon auch kräftig profitiert. Besonders die Hersteller von Ladesäulen für E-Flitzer sind teilweise durch die Decke gegangen. Gute Nachrichten gibt es auch von General Electric. Sie sind so gut, dass die Aktie schon vorbörslich zweistellig abhebt.

