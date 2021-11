onvista Mahlzeit: Dax mit neuen Rekord – Nvidia, Visa, Thyssenkrupp, Varta und die Zahlen von Alibaba kommen nicht gut an

Replaced by the video

Zu Handelsbeginn erklimmt er Dax mal kurz ein neues Allzeithoch, aber dann verliert er schnell wieder die Lust auf mehr. Seitdem tritt er Leitindex auf er Stelle. Die Vorgaben aus den USA sind auch nicht gerade gut. An der Wall Street dominierten die roten Zahlen in den einzelnen Indizes. Neben Zahlen sind sich auch die Unternehmen untereinander in die Parade gefahren.

Amazon lässt in Großbritannien keine Zahlungen über Visa zu und Roche kündigt Atea Pharmaceuticals die Freundschaft. Es gab aber auch Lichtblicke: Die Zahlen von Victorias Secret und der Quartalsbericht von Nvidia. Wird der Halbleiterriese das nächste Mitglied im Club der Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als einer Billion Dollar?

Alibaba hat heute ebenfalls seine Zahlen veröffentlicht. Die Eckdaten liegen unter den Erwartungen und die Aktie reagiert nicht freundlich auf die Ergebnisse des 3. Quartals. Ist die Erholung bei den Aktien aus dem Reich der Mitte damit schon wieder vorbei?

Werbung Knock-Outs zur Alibaba Aktie Kurserwartung Aktie wird steigen Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de