onvista Mahlzeit: Dax mit Panik-Attacke – Bayer, Siemens, Lufthansa und bei SAP sind 25 Milliarden Euro Börsenwert futsch

Nach einer schlechten Entwicklung in der vergangenen Woche, starte der deutsche Leitindex mit einer leichten Panik-Attacke in die neue Woche. Mittlerweile ist der Leitindex aber ein Stück von seinem Tief zurückgekommen und setzt die Talfahrt nicht weiter fort. Nachdem er der Dax fast unter die Marke von 12.300 Punkte gerutscht wäre, liegt er zur Mittagszeit rund 2,2 Prozent im Minus bei 12.367 Punkten.

Besonders die Aktie von SAP macht dem deutschen Leitindex das Leben schwer. Nachdem die Walldorfer ihre Umsatz-Prognose gekappt haben, fällt die Aktie zweistellig in den Keller. An der Spitze im Dax ist einmal mehr die Deutsche Bank. Die Anleger scheinen darauf zu wetten, dass die Frankfurter in dieser Woche Zahlen präsentieren, die weiter andeuten, dass der Umbau der größten Bank des Landes weiter Fortschritte macht.

