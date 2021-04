onvista Mahlzeit: Dax nach neuem Allzeithoch vorsichtiger – Tesla, BMW, Bitcoin und JPMorgan sorgt für Beben im europäischen Fußball

Replaced by the video

Der deutsche Leitindex ist heute zwar gut aus den Startlöchern gekommen, aber das war es dann auch schon. Nach einem neuen Allzeithoch bei etwas mehr als 15.500 Punkten sind die Gewinne wieder abgebröckelt. Gegen Mittag liegt der Dax etwa 0,2 Prozent im Minus und hält sich damit weiterhin auf einem hohen Niveau.

Zu Beginn der Woche gibt es auch kaum Nachrichten aus den heimischen Gefilden. BMW hat seine Elektro-Strategie auf der Shanghai Autoshow etwas konkretisiert, aber damit war es dass auch schon fast mit Nachrichten aus der Dax-Familie. In erster Linie sorgen Analysten-Meinungen für Kursbewegungen und davon kann EON profitieren.

Der starke Rücksetzer im Bitcoin beschäftigt die Anleger ebenfalls. Neue Gerüchte haben die Kryptowährung am Wochenende in der Spitze um 15 Prozent einbrechen lassen. Der Rücksetzer wirkt sich auch negativ auf Coinbase, MicroStrategy & Co. aus.

Zudem warnt die US Consumer Produkt Safe Commission davor Laufbänder von Peloton zu benutzen und in Texas hat es einen Unfall mit einem Tesla gegeben, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen. Wie Bloomberg berichtet sollen beide Insassen des Fahrzeuges nicht am Steuer gesessen haben. Beide Aktien dürften heute mit roten Vorzeichen in den US-Handel starten.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert

