Eine tiefrote Wall Street und immer mehr aufkommende Kriegsangst waren heute zu Börsenstart einfach zu viel für den deutschen Leitindex. Gegen Mittag liegen alle 40 Dax-Titel im Minus und das Börsenbarometer ringt mit der Marke von 15.000 Punkten. Gegen Mittag scheinen allerdings die Schnäppchenjäger wieder auf die Bühne zurückzukehren. als erster Wert kehrt Mercedes ins Plus zurück.

Aber nicht nur der deutsche Markt steht unter Druck. Das aktuelle Umfeld liefert auch keine guten Voraussetzungen für russische Aktien. Sollten Anleger hier lieber an den Seitenrand wechseln?

Bringt George Soros wieder Schwung in die Aktie von Rivian? Bislang hat er mit diesem Investment kein gutes Händchen gehabt. Es wurde aber auch erst am Wochenende bekannt, dass der Starinvestor bei Rivian an Bord gegangen ist. Vielleicht erweckt das die Aktie wieder zum Leben. Aktuell hat Soros das Investment 800.000 Millionen Dollar Miese eingebracht.

Aktien der heutigen Sendung: Dax, Standard Lithium, Splunk, Cisco, Disney, Rivian, Clariant, Delivery Hero, Top&Flops, Deutz, KWS Saat, Verbio, Gran Tierra, Musterdepot, Samsung SDI, Daikin, Mercedes, BAT, United Therapeutics

