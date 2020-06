onvista Mahlzeit: Dax schaltet einen Gang höher – Apple, Wirecard, ITM Power und Bayer erzielt Glyphosat-Erfolg vor Gericht

Nach einem durchwachsenen Start in die neue Woche greifen die Anleger heute wieder beherzt zu. Nachdem an der Wall Street Aussagen vom Handelsberater des Weißen Hauses, Peter Navarro, kurzzeitig für einen Schreck sorgten, zogen die US-Indizes wieder in Plus. Entgegen der ersten Annahmen steht der Handelsdeal zwischen den USA und China immer noch.

Bayer kann vor Gericht einen Erfolg im Glyphosat-Streit vermelden, Ex-Wirecard-Chef Markus Braun atmet ab sofort gesiebte Luft und Apple verabschiedet sich Schritt für Schritt von Intel. Zudem schauen wir heute noch einmal genau auf die Aktie von ITM Power, da der Wert zu Wochenstart kräftig abgegeben hat.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de