onvista Mahlzeit: Dax scheut etwas vor neuem Allzeithoch – Adidas, Bitcoin, Evotec und die letzten 5 Aktien für das Musterdepot 2021

Der deutsche Leitindex ist heute stark aus den Startlöchern gekommen und ein neues Allzeithoch lag förmlich in der Luft. Gegen Mittag hat den Dax die Courage allerdings ein wenig verlassen. Er liegt fast 0,80 Prozent im Plus bei 13.673 Punkten. Zuvor was der Leitindex schon bis auf 70 Punkte an das aktuelle Allzeithoch bei 13.795 Punkte herangeklettert.

Großartige Nachrichten aus der Dax-Familie gibt es heute nicht. Vielmehr schauen heute die meisten Anleger auf den Bitcoin, der die Marke von 20.000 Dollar eindrucksvoll übersprungen hat. Wie es weiter geht und welche Aktien von diesem Kurssprung profitieren, dass schaut sich Redaktionsleiter Markus Weingran.

Zudem wird das Musterdepot 2021 heute mit den letzten 5 Werten aufgefüllt. Zwei Mal Wasserstoff, eine Airline, ein Ölmulti und eine Aktie aus dem Reich der Mitte.

