onvista Mahlzeit: Dax schielt wieder Richtung 13.000 – Regeneron, BASF, AMS und Plug Power zeigt, dass die Wasserstoffwelle in den USA angekommen ist

Die Trump-Delle von Dienstag ist ausgebügelt. Der US-Präsident hat zwar eine Absage an ein neues Konjunktur-Paket vor der Wahl erteilt, dafür ist er aber via Twitter dabei Dollar an kriselnde Konzerne zu verteilen. Mittwoch waren es zu Tagesbeginn die amerikanischen Airlines und gegen Abend gab es das Wahlversprechen von kostenlosen Covid-19 Medikamenten für alle. Eine Aktie freut sich besonders über diese Ankündigung, obwohl noch gar nicht klar ist, wie und wann Trump dieses Versprechen einlösen kann.

Nachdem die Aktie von Covestro nach einer bevorstehenden Kapitalerhöhung etwas in der Gunst der Anleger verloren hat, scheint jetzt BASF der neue Favorit in der Chemie-Branche zu werden.

Der Wasserstoff-Hype, den wir in Europa sehen, scheint auch endgültig in den USA angekommen zu sein. Die Aktie von Plug Power legte am Mittwoch zweistellig zu. Damit ist die Konsolidierung bei den Amerikanern wohl endgültig abgeschlossen.

