Während die amerikanischen Indizes nach dem Imflationsschreck die Woche im Minus beendeten konnte der Dax trotz seiner Schwäche zum Wochenende hin in pLus von mehr als zwei Prozent in dieser Woche verbuchen. Gute Zahlen von Siemens und Daimler haben dem deutschen Leitindex gut getan und konnten auch den dramatischen Kurssturz von Delivery Hero etwas ausbügeln.

In den USA dagegen stehen die Techwerte weiter enorm unter Druck. Der Präsident der Notenbank von St. Louis hat angedeutet, dass die Fed im März direkt mit einem großen Zinsschritt ins Rennen eintreten könnte. Das hatten die Märkte bislang noch nicht eingepreist und dementsprechend ist die Reaktion auf die Aussagen von James Bullard ausgefallen. Besonders die amerikanischen Techwerte hatten keinen schönen Wochenausklang.

Fehltritte dürfen sich Unternehmen in dieser Phase erst recht nicht erlauben. Das haben in dieser Woche einige Unternehmen zu spüren bekommen. Delivery Hero und Affirm sind zwei Beispiele dafür. Passt der Ausblick nicht, dann werden die Anleger gnadenlos. Die Papiere von Delivery Hero mussten sogar zeitweise vom Handel ausgesetzt werden.

Die Woche mit onvista Mahlzeit:

Freitag: Zinsängste im Dax halten sich in Grenzen - Mercedes, Delivery Hero, Teamviewer und Affirm schießt sich ordentlich ins eigene Knie

Donnerstag: Dax kann Anfangsschwung nicht halten - Disney, Siemens, Delivery Hero und Ladensäulen-Produzent hebt mal richtig ab

Mittwoch: Dax gut drauf - Apple, Peloton, Siemens Energy und wird Warren Buffett einer der größten Lithium-Förderer der Welt?

Dienstag: Gute Laune im Dax lässt nach - Nvidia, Peloton, Continental und steigt Softbank groß bei Alibaba aus?

Montag: Dax scheut weiter vor Zinserhöhung zurück - Peloton, Siemens, Ceconomy und aus den FANG-Aktien sind TAAN-Aktien geworden

