onvista Mahlzeit: Dax schlägt sich wacker – Tesla, Shell, Bayer, K+S, Verbio und Warren Buffett sowie Elon Musk lassen zwei Aktien in die Höhe tanzen!

Bedenkt man die Probleme, die der Dax in dieser Woche meistern musste, dann ist es schon etwas verwunderlich, dass der Dax in der abgelaufenen Woche „nur“ 1,13 Prozent verloren hat. Seit Dienstag ist die Zins-Angst an der Börsen wieder zurück. Lael Brainard, stellvertretende Chefin der Fed hat wohl auch dem letzten Zweifler davon überzeugt, dass die amerikanische Notenbank so schnell wie möglich ihre lockere Geldpolitik beenden wird. Die Nasdaq hat nach der deutlichen Ansage von Brainard in dieser Woche fast 4 Prozent an Wert verloren.

Warren Buffett und Elon Musk haben in dieser Woche auch wieder für große Schlagzeilen und große Kursbewegungen gesorgt. Das Orakel von Omaha ist bei HP eingestiegen und Elon Musk hat sich 9,2 Prozent an Twitter gekauft, was für den größten Kurssprung der Aktie gesorgt hat, seitdem sie an der Börse ist. Etwas mehr als 27 Prozent ging es bergauf für die Papiere des blauen Vögelchen.

Daneben haben auch die Analysten für eine Kurssprünge in einer recht schwachen Woche gesorgt. Verbio und K+S haben davon besonders profitiert. Während der MDax etwas mehr als ein Prozent verloren hat, gewinnen die Aktien von K+S fast 15 Prozent dazu. Ähnlich sieht es bei Verbio aus. Der TecDax knickt um fast ein Prozent ein und die Aktien des Spezialisten für Biokraftstoffe legen um fast 18 Prozent zu. Damit kommt die Akte im Musterdepot von Markus auf ein Plus von mehr als 400 Prozent.

Was die Woche sonst noch passiert ist, könne Sie sich in aller Ruhe noch einmal in der Folgen von Mahlzeit anschauen.

Viel Spaß dabei!

Freitag: Dax mit zarter Erholung - Tesla, Beiersdorf, K+S und sind Bank-Aktien jetzt die großen Gewinner der kommenden Wochen?

Donnerstag: Dax tastet sich nach vorne - Buffett, Shell, Bayer und ist Verbio die neue Varta

Mittwoch: Die Zinsängste sind im Dax zurück - Mercedes, Merck, Encavis und PowerCell Aktie wird nach Deal mit Siemens Energy wieder sehr interessant!

Dienstag: Dax fällt ins Minus zurück - JPMorgan, Sixt, Plug Power und was hat Elon Musk mit Twitter vor?

Montag: Dax startet verhalten - Tesla, Lilium, Bayer und BYD wird voll elektrisch

