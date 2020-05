onvista Mahlzeit: Dax schwächelt weiter – VW, Commerzbank, Tui und ITM Power spaziert mühelos durch die Corona-Krise

Der deutsche Leitindex bleibt weiter vorsichtig. heute ist er den dritten Tag in Folge im negativen Terrain. Die Nachrichtenlage gibt zwar auch nicht viel Besseres her, aber das hat die Anleger in den vergangenen Wochen auch nicht wirklich gestört. Es bleibt dabei, dass die Angst vor einer zweiten Welle der Corona-Pandemie mit der schrittweisen Rückkehr zur Normalität konkurriert.

Wirecard wird jetzt von den Anlegern verklagt, Tui hat tiefrote Zahlen für das erste Halbjahr vermeldet und die Deutsche Bank treibt den Personalabbau weiter konsequent voran. Bei ITM Power hingegen kann man die Corona-Krise im Kurs überhaupt nicht ablesen. Die Aktie läuft, läuft und läuft.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de