onvista Mahlzeit: Dax spielt Impfstoff-Hoffnung – Bayer, Wirecard, VW und nach BioNTech sorgt Abivax für gute Neuigkeiten

Der deutsche Leitindex spring zur Mittagszeit über die Marke von 12.500 Punkten und liegt etwas mehr als 2 Prozent im Plus. Die Anleger scheinen auf die guten Impfstoff-Daten zu setzen, die am Mittwoch von BioNTech veröffentlicht wurden. Allerdings scheint bei alle Euphorie etwas Vorsicht angebracht. An der Wall Street zum Beispiel konnte der Dow den Handelstag im Plus beenden. Die amerikanischen High-Tech-Werte setzen jenseits des großen Teiches die Glanzpunkte.

Kein Tag ohne Wirecard-News. Heute sind es wieder schlechte und die Aktie lässt nach dem starken Kursanstieg zu Wochenbeginn wieder kräftig Federn. Die deutsche Autobranche steht wieder im Fokus. Schlechte Nachrichten vom US-Markt werden von guten Nachrichten vom chinesischen Automarkt übertrumpft. Und dann wären da noch die beiden Dauer-Themen Bayer und Lufthansa. Auch hier gibt es Neuigkeiten.

