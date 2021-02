onvista Mahlzeit: Dax strauchelt erneut – Square, Bitcoin, Bayer, Plug Power und sind die Spacs von Lucid und Hyzon ganz heiße Eisen?

Replaced by the video

Der Dax beendet die nächste Woche mit roten Vorzeichen. Diesmal gibt er rund 1,5 Prozent in den vergangenen 5 Handelstagen ab. Damit schlägt sich der deutsche Leitindex zumindest deutlich besser als die US-Indizes. Die Nasdaq zum Beispiel verliert in der zurückliegenden Woche gleich 4,5 Prozent. Und die hatte es wirklich in sich. Neben reichlich Zahlenmaterial, war die Gamestop-Aktie wieder im Fokus und der Bitcoin zeigte sich wieder von seiner volatilen Seite.

Donnerstag hat Redaktionsleiter Markus Weingran auf die Situation an den Märkten reagiert und sein Musterdepot umgebaut. Gleich 5 neue Aktien hat er ins Musterdepot genommen.

Der Mittwoch stand im Zeichen der Fed-Chefs Jerome Powell. Nach seinen Äußerungen vor dem Bankenausschuss im US-Senat atmete der Dax zumindest einen Tag auf. Powell erklärte, dass die Fed ihren Kurs der lockeren Geld-Politik nicht aufgibt.

Dienstag hat sich Redaktionsleiter Markus Weingran die Spacs von Lucid und Hyzon angeschaut, da besonders die neue Heimat der Elektroautobauers Lucid immer weiter fällt.

Die Woche im Rückblick:

Donnerstag: Dax will einfach nicht - Nvidia, Bayer, PlugPower und 5 neue Werte für das Musterdepot

Mittwoch: Powell beruhigt den Dax - Microstrategy, Square, Formycon und überraschende Studie von Barclays zu Tesla und den Wallstreetbets

Dienstag: Dax mit anbahnender Panikattacke? - Bitcoin, Covestro, ElringKlinger und Lucid sowie Hyzon haben ihre SPACs gefunden

Montag: Dax wackelt - VW, Biontech, Neo Lithium und sollten Anleger Microstrategy gegen diese Bitcoin-Aktie tauschen?

