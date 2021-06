onvista Mahlzeit: Dax tanzt am Hexensabbat abwärts – Adobe, EON, Brenntag und bei Curevac läuft die Gegenbewegung

Replaced by the video

Der große Verfallstag lässt den Dax heute leicht in die Knie gehen. Gegen Mittag ist der deutsche Leitindex etwas mehr als ein halbes Prozent im Minus. Die Erzeugerpreise sind im Mai kräftig angestiegen, was die Zins- und Inflationsängste ein wenig befeuern. Allerings hat die Nasdaq Donnerstag ein neues Rekordhoch erreicht, was die Stimmung eigentlich positiv anheizen sollte. Daher sollten die Anleger Kursbewegungen am Hexensabbat nicht auf die Goldwaage legen.

Bei Curevac hat jetzt der Vorstandsvorsitzende gesprochen. Er sieht noch Hoffnung für seinen Impfstoff, die Anleger anscheinend auch wieder. Heute läuft bei Curevac die Gegenbewegung.

Daimler bringt seine E-Flitzer schneller auf den Markt, EON bangt um eine Einnahmequelle und Brenntag erhöht die Prognose.

