Der Dax wird wieder ein kleines Bisschen mutiger und tastet sich an die Marke von 14.000 Punkten ran. Gegen Mittag liegt das deutsche Börsenbarometer etwa 0,2 Prozent im Plus. Kurz vor dem Beginn der Berichtssaison möchten sich die Anleger aber trotzdem nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Noch ist nämlich nicht klar, wie sich der neuerliche Lockdown auf die Lage der Konzerne ausgewirkt hat und wie die in das neue Jahr blicken.

Im Dax werden heute die Aktien der Automobilbranche verstärkt gesucht. VW führt heute die Gewinnerlist an. Die bevorstehende Fusion zwischen Fiat und Peugeot scheint für gute Stimmung zu sorgen. Ab Montag an (18. Januar) werden die Aktien der neuen Unternehmensgruppe Stellantis erstmals in Mailand und Paris gehandelt. Wegen eines US-Feiertags am Montag steht der Handelsstart der Papiere an der New Yorker Börse erst einen Tag später an. Durch den Zusammenschluss entsteht nach VW, Toyota und General Motors der viertgrößte Autobauer weltweit.

Da die Nachrichtenlage heute etwas dünn ist, hat sich Redaktionsleiter Markus Weingran auf die Suche nach neuen Werten für sein Musterdepot gemacht. 3 Titeln aus den Branchen Wasserstoff, Cannabis und Autobau räumt er dabei ganz gute Chancen ein. Da er aber noch nicht komplett überzeugt ist, kommen sie erst einmal auf sein Watchlist für das Jahr 2021.

