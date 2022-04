onvista Mahlzeit: Dax tastet sich nach vorne – Buffett, Shell, Bayer und ist Verbio die neue Varta

Replaced by the video

Die Anleger belieben weiterhin vorsichtig. Nachdem der Dax im April schon kurz die Marke von 14.000 Punkten getestet hat, geht es heute nur ein wenig aufwärts. Gegen Mittag liegt der Dax 0,5 Prozent im Plus. Der Ukrainie-Krieg und die neuen Zins-Sorgen lassen die Anleger nicht Mutiger werden. Zumindest nicht in der Breite.

Bei einzelnen Titeln sieht es da schon anders aus. So hat zum Beispiel der Eurostoxx 600 Health Care Index ein neues Allzeithoch erreicht. Bietet sich ein ETF auf den Index an? Pharma-Werte gelten eigentlich als große Gewinner in dem aktuellen Marktumfeld.

Warren Buffett hat wieder zugeschlagen. Das Orakel von Omaha kauft sich bei HP ein. Für 4,2 Milliarden Dollar erwirbt Berkshire Hathaway 11 Prozent an einem der größten amerikanischen PC- und Druckerhersteller. Sollten Anleger folgen?

Die Aktie von Verbio legt heute kräftig zu. Hintergrund ist ein positiver Analystenkommentar mit einem dreistelligen Kursziel. Bei Varta ist es genau umgekehrt. Hier gibt es einen negativen Analystenkommentar und das Kursziel fällt. Sollten Anleger auch die Seiten wechseln?

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Themen der heutigen Sendung: Dax, HP, Advent, Shell, ACS, Atlantia, Bayer, Stoxx 600, BMW, Tops & Flops, Gerresheimer, Eckert & Ziegler, Varta, Verbio, Musterdepot, Lynas, Abbvie, Veolia

