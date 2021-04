onvista Mahlzeit: Dax tastet sich vorwärts – Amazon, SAP, MTU und 4 neue Positionen im Musterdepot

Replaced by the video

Der Erholungsversuch im deutschen Leitindex ist gegen Mittag schon wieder Geschichte. Nach einem guten Start in der letzten Handelstag dieser Woche, sind die Gewinne schon im Dax schon wieder aufgebraucht. Dabei hat Amazon Donnerstag mit guten Zahlen nachgelegt. Es brummt quasi in allen Geschäftsteilen. Wer sich die mal genauer anschaut, der wird feststellen, dass der Internet-Gigant nicht nur aus E-Commerce und Cloud besteht, sondern noch viel mehr zu bieten hat, was auch in der Zukunft für sprudelnde Gewinne sorgen kann.

MTU hat heute auch seine Bücher geöffnet und kann trotz Corona schwarze Zahlen vorweisen. Die Anleger zeigen sich darüber sehr erfreut. SAP akzeptiert in den USA eine Millionenstrafe wegen verbotener Experte in den Iran. VW hat Probleme mit der amerikanischen Börsenaufsicht SEC. Die untersucht den misslungenen Aprilscherz der Wolfsburger noch einmal. Allerdings sind die Ermittlungen erst ganz am Anfang.

Zudem hat sich heute einiges im Musterdepot getan. 3 Positionen wurden aufgelöst und 4 sind dazugekommen.

