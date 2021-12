Replaced by the video

Nach dem erneuten Rücksetzer von Freitag startet der Dax verhalten vorsichtig in die neue Handelswoche. Gegen Mittag liegt etwas mehr als 0,5 Prozent im Plus. Die Omikron-Variante bereitet den Anlegern weiterhin Kopfschmerzen. US-Experte Anthony Fauci gibt zwar eine zaghafte Entwarnung, allerdings betont er auch, dass es noch zu früh ist für ein abschließende Einschätzung ist.

Das Thema Metaverse ist weiterhin bei den Anleger ganz vorne. Marvell Technologies präsentiert gute Zahlen, sieht sich selber als Profiteur dieses Trends und die Aktie legt gut zweistellig zu. Meta sucht weiterhin nach festen Partnern auf dem Weg zum Metaverse und liebäugelt mit Amazon. Dann gibt es noch einen Player aus Schweden, den vielleicht nicht viele beim Thema Metaverse auf der Rechnung haben.

Die Talfahrt der chinesischen Aktien an der Wall Street ist auch Freitag weitergegangen. Seit dem Hoch Mitte Februar haben die Aktien aus dem Reich der Mitte mittlerweile über eine Billion Dollar an Börsenwert verbrannt und dass ohne die Titel zu berücksichtigen, die im Sog von Alibaba & Co ebenfalls auf Talfahrt sind.

Evergrande warnt erneut vor Zahlungsunfähigkeit, Deutsche Bank wird hochgestuft und für Delivery Hero kommt der Gegenwind gleich aus drei Richtungen.

