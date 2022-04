onvista Mahlzeit: Dax tritt vor EZB Sitzung auf der Stelle – Valneva, BYD, Mercedes, VW und Elon Musk haut bei Twitter auf die Pauke!

Replaced by the video

Das ist mal eine Überraschung. Elon Musk macht bei Twitter Nägel mit Köpfen. Er wartet erst gar nicht lange und schiebt direkt ein Übernahmeangebot für Twitter hinterher. 54,20 Dollar bietet der Tesla-Chef für die Aktie und zwar in bar. Twitter müsse zu einer privaten Firma gemacht werden, so Musk. Er sieht großes Potenzial bei Twitter: „Das will ich heben.“ Sollten Anleger Elon Musk jetzt ihrer Aktien geben?

Vor der EZB Sitzung tritt der Dax auf der Stelle. Die hohe Inflation ist auch in der Eurozone ein großes Problem. Es rechnet zwar niemand damit, dass die Europäische Zentralbank ihre lockere Geldpolitik noch schneller als bislang angenommen zurückfährt, auf dem falschen Fuß möchte aber trotzdem niemand erwischt werden.

Valneva hat die Zulassung für seinen Impfstoff in Großbritannien erhalten, VW veröffentlicht vorläufige Zahlen und BYD könnte einen weiteren bekannten Großaktionär nach Warren Buffett und Cathie Wood bekommen.

