onvista Mahlzeit: Dax um freundlichen Wochenausklang bemüht – Amazon, Adidas, Bayer und die Lufthansa-Rettung löst keine Jubelstürme aus

Wieder neigt sich eine turbulente Woche dem Ende zu. Gefühlt war es kein wirklich guter Zeitabschnitt. In Zahlen sieht es allerdings schon wieder etwas anders aus. Hält sich der Dax auf dem Mittagsniveau, dann hat er diese Woche gerade einmal 0,4 Prozent verloren.

Zudem wurden in dieser Woche einige große Themen so gut wie abgehakt. Die Rettung der Lufthansa ist perfekt, allerdings löst es keine wirklich großen Jubelstürme bei der Aktie aus. Das könnte auch an dem Ausblick liegen, den Vorstandschef Carsten Spohr geliefert hat. Demnach wird die Kranich-Airline auch 2021 keinen Gewinn einfahren. Bayer hat den Glyphosat-Rechtsstreit mit einem Milliarden-Vergleich beigelegt und Wirecard liefert täglich neue Argumente die endgültig die Finger von der Aktie zu lassen.

