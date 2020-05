onvista Mahlzeit: Dax um freundlichen Wochenausklang bemüht – Siemens, Airbus, Plug Power und Bosch beschert Power Cell deutlichen Umsatzanstieg

Die USA und China stimmen wieder mildere Töne an, Trump bereitet sein Land auf eine Lockerung der Corona-Beschränkungen vor und die Ölpreise steigen weiter an. Genau der richtige Mix für einen gemütlichen Wochenausklang. Daher liegt der deutsche Leitindex auch zur Mittagszeit recht komfortabel im Plus.

Die Zahlen von Siemens nehmen die Anleger heute sehr erfreut auf. Auch der IT-Spezialist Bechtle profitiert im ersten Quartal deutlich vom Trend zum Home-Office. Ein Hingucker sind auch die Zahlen von PowerCell. Der schwedische Wasserstoff-Spezialist kann mit Hilfe von Bosch einen deutlichen Umsatzanstieg verbuchen.

