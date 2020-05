Der Dax ist sehr gut durch das Zahlengewitter an den Märkten gesteuert. Zahlreiche Konzerne haben in dieser Woche ihre Zahlen vorgelegt. Besonders überrascht hat die Deutsche Bank. Die Frankfurter konnte es kaum erwarten ihre Zahlen zu veröffentlichen. Statt wie geplant am Mittwoch, wurden schon am Montag ein paar Eckdaten der Bilanz veröffentlicht.

Wirecard hat in der vergangenen Woche mal wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass es die Sache mit der Transparenz immer noch nicht auf die Kette bekommt. Der Sonderprüfungsbericht sollte ein Befreiungsschlag in diese Richtung werden und hat genau das Gegenteil bewirkt.

Hier finden Sie noch einmal die wichtigsten Themen der vergangenen Woche:

# Mittwoch: Dax vor Fed-Entscheid vorsichtig optimistisch - VW, Deutsche Bank, Gazprom und ist ein großer Auftrag für Wasserstoff-Player Nel auf dem Weg?

# Dienstag: Dax weiter gut drauf - Lufthansa, BP, Novartis und Wirecard kriegt es einfach nicht auf die Kette

# Montag. Dax kommt stark aus dem Wochenende - Adidas, Bayer, Deutsche Bank und Wirecard lässt auf sich warten

