onvista Mahlzeit: Dax verdrängt Omikron-Sorgen – Rivian, VW, Nordex und fliegt Tesla der Autopilot um die Ohren?

Langsam aber sicher scheint die Sorge vor der Omikron-Variante an den Märkten zu verschwinden. Immer mehr Experten weisen darauf hin, dass die Symptome bei der neuen Corona-Mutation „milder“ sind, als bei den Vorgängern. Zu Wochenbeginn habne daher die US-Indizes zur Erholung angesetzt. Heute zieht der Dax nach und liegt gegen Mittag über 2 Prozent im Plus.

Ein Bericht der New York Times wirft kein so gutes Licht auf die Technik für selbstfahrende Autos im Hause Tesla. Angeblich soll ein System aus Kameras alleine nicht in der Lage sein den höchsten Level für autonomes Fahren zu erreichen. Hat Elon Musk an der falschen Stelle gespart? Die hohen Kursziele für die Aktie preisen auch ein Flotte von autonomen Taxis mit ein.

Nach Ablauf der Lock-Up-Frist haben sich gleich einige Analysen zu Rivian geäußert, VW-Chef Diess scheint seinen Posten zu behalten und Nordex präsentiert einen neuen Auftrag.

