onvista Mahlzeit: Dax verharrt – Ehang, Tilray, Nel, Daimler und Varta schießt mit seinem Independence Day den Vogel ab

Auch diese Woche ist der Dax nicht wirklich in Schwung gekommen. Der Dax drückt sich zwar in den der Nähe der Marke von 14.000 Punkten rum, eine klare Richtung ist jedoch nicht zu erkennen. Die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie konkurrieren jetzt mit wachsenden Inflation-Sorgen, die ein Umschwenken der Geldpolitik der Fed noch sich ziehen könnten. Daher scheint auch der Wall Street langsam aber sicher die Puste auszugehen. Unter Strich ist der Dax mit einem Verlust von 0,4 % in dieser Woche erneut auf der Stelle getreten. Dabei ging es in den vergangenen fünf Tagen hoch her.

Direkt am Montag haben die Spekulationen auf einen Apple den nächsten Dämpfer erhalten. Nach Hyundai und Kia hat der nächste asiatischen Autobauer dem Techriesen einen Korb gegeben.

Dienstag waren alle Augen auf Varta gerichtet. Der Batterie-Spezialist machten den Tag der Präsentation zu seinem persönlichen Independence Day. Schnell schossen die Spekulationen in den Himmel, was das wohl bedeuten könnte.

Mittwoch waren dann die Short-Seller dann an der Reihe. Wolfpack ist auf den chinesischen Drohnen-Spezialisten EHang losgegangen. Über 60 Prozent ging es mit dem Papier abwärts.

Donnerstag war dann noch einmal Hochbetrieb in der Berichtssaison. Tilray, Daimler und Varta vermeldeten ihre endgültigen Zahlen. Doppelt bestraft wurde dabei der Batterie-Spezialist aus dem MDax. Zum einen gefiel den Anlegern der Ausblick nicht und zum anderen wurden aus der PR-Aktion Independence Day ein klassisches Eigentor, was einen deutlichen Kursrutsch auslöste.

Lassen Sie die Woche noch einmal mit Mahlzeit Revue passieren:

Donnerstag: Dax ist stets bemüht - EHang, Daimler, Varta und bei Nel reichen volle Auftragsbücher nicht mehr!

Mittwoch: EHang, Zalando, Plug Power und Warren Buffett steigt groß in Öl, Pharma sowie 5G ein

Dienstag: Dax tritt auf der Stelle - Quantumscape, Bitcoin, Deutsche Bank und Varta sorgt auf Facebook für reichlich Spekulationen

Montag: Dax verhalten optimistisch - Tilray, Akasol, Cellink und Apple-Car hat den zweiten Platten

