Kurz vor dem Wochenende hat sich der Dax noch einmal auf ein neue Allzeithoch geschleppt. Trotz der Rekordjagd hat der Leitindex in dieser Woche allerdings nur rund 0,3 Prozent zugelegt. Auch gute Zahlen der Telekom können dem Dax keinen Schwung einhauchen. Er bewegt sich lieber in aller Ruhe und ganz gemütlich in die Höhe und kommt dann wieder ein Stück zurück.

Bei den Wasserstoffwerten ist dagegen deutlich mehr Schwung in der Bude. Gleich drei Werte können zweistellig zulegen. Bei PowerCell treiben die Zahlen, bei Gaussin ein neuer LKW und Powerhouse Energy wird über eine Ecke von Linde geadelt.

Nach ihren Zahlen sind heute die Werte von Salzgitter, Knorr-Bremse, Hapag-Lloyd und Stabilus unter Druck. Wir klären, wo die Rücksetzer eine Chance sind.

