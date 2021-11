onvista Mahlzeit: Dax vor Fed-Entscheid vorsichtig – Avis, BMW, Lufthansa und die Telekom-Aktie bleibt ein Trauerspiel

Replaced by the video

Vor der Fed-Entscheidung will der Dax die Marke von 16.000 noch nicht wirklich in Angriff nehmen. Aber kann Fed Chef Jerome Powell wirklich noch eine schlechte Nachricht im Gepäck haben? Er hat ja wirklich mit Engelszungen die Märkte auf den Beginn es Taperings vorbereitet. Mittlerweile zweifelt auch kaum noch eine daran, dass die Fed noch in diesem Jahr mit einer Reduzierung der Anleihenkäufe anfängt.

To the Moon war das Motto für zwei US-Aktien. Gefüttert von wirklich guten Nachricht schossen die Papiere von Avis und Bed Bath & Beyond allerdings etwas über das Ziel hinaus. Daher kamen die Kurse dann auch wieder ein gutes Stück zurück.

Für die heimischen Anleger gab es heute auch ein paar Quartalszahlen zu verarbeiten. BMW, Zalando, Lufthansa, Teamviewer sowie Klöckner & Co haben heute berichtet. Vestas auch und dass mit schweren Folgen für Nordex und Siemens Gamesa. Die Dänen – ihres Zeichens größter Hersteller von Windkraftanlagen – haben erneut die Prognose gesenkt. Die deutschen Vertreter der Branche wurden daraufhin direkt in Sippenhaft genommen.

