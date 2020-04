Eine klare Richtung möchte der deutsche Leitindex heute in den ersten Stunden nicht einschlagen. Seit Handelsstart hat er schon mehrfach die Vorzeichen gewechselt. Von besonderem Interesse dürften heute die amerikanischen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sein und wie die Wall Street darauf reagiert. Vergangenen Woche war die Zahl dramatisch in die Höhe geschnellt, was aber keine große Wirkung auf die Märkte hatte. Ist das heute anders?

Auf der Nachrichtenseite ist es heute eher ruhig. Die Commerzbank möchte 500 Millionen Euro sparen, die Luftverkehrsbranche wird von einer UBS-Studie bewegt und Hella hat seine Zahlen für das 3. Quartal veröffentlicht. Wir nutzen die Ruhe heute, um einen Blick auf die Tops & Flops der Dax-Familie im ersten Quartal 2020 zu werfen. Welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen?

