onvista Mahlzeit: Dax weiter gut drauf – Tesla, Daimler, Infineon und mischen jetzt Apple/Hyundai sowie Geely/Baidu den Markt für E-Mobility auf

Replaced by the video

Der deutsche Leitindex ist gut in das neue Jahr gestartet. Zur Mittagszeit kann der Dax ein Wochenplus von etwas mehr als 2,5 Prozent vorweisen. Angeschoben von gten Vorgaben aus Übersee, hat das deutsche Börsenbarometer auch heute ein neues Allzeithoch erreicht. Besonders Infineon, RWE und Adidas sorgen heute für weiter glückliche Gesichter unter den Anlegern.

Aber auch in der Wasserstoffbranche geht es weiter hoch her. Plug Power legte am Donnerstag ein Kursplus von rund 33 Prozent auf das Parkett. Aber weitere Werte aus der Branche verzeichnen auch gute Kursgewinne. Damit stellt sich wieder die Frage, ob es an der Zeit ist auch mal die Gewinne zu sichern?

Nach Bayer und Curevac gibt es neue Dreamteams an der Börse zu verzeichnen. Diesmal aber nicht im Bereich Pharma, sondern bei den weltweiten Autobauern und Techgiganten werden neue Allianzen geschmiedet. Apple hat bei Hyundai angeklopft und Baidu baut zusammen mit Geely einen neuen E-Flitzer.

Werbung Knock-Outs zur Tesla Aktie Kurserwartung Tesla-Aktie wird steigen Tesla-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Während die Konkurrenz bemüht ist Tesla auf den Fersen zu bleiben, zieht die Aktie des Elektroauto-Pioniers weiter davon. Am Donnerstag übersprang das Papier die Marke von 800 Dollar. Steht die Aktie schon bald wieder bei 1.000 Dollar?

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de