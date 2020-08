onvista Mahlzeit: Dax weiter unschlüssig – Infineon, Tui, Barrick Gold und Curevac schließt in nur einem Handelstag zu BioNTech auf

Der Dax bleibt auch in der neuen Woche vorsichtig. Die Reisewarnung für fast ganz Spanien sorgt unter den Anlegern nicht gerade für Freude und setzen besonders Aktien aus der Flug- und Reisebranche erneut unter Druck. Während Tui Spanien so gut wie aus dem Programm genommen hat, fliegt die Lufthansa noch alle Ziele in den betroffenen Regionen an.

Die Quartalsberichtssaison ist so gut wie beendet und daher fehlen aus der Dax-Familie auch Nachrichten, die für neue Impulse sorgen könnten. In den USA sieht das etwas anders aus. Curevac hat am Freitag ein fulminantes Börsendebüt an der Nasdaq hingelegt und auch heute steht die Aktie auf dem Kurszettel vieler Anleger an erster Stelle. Aber sollten Anleger jetzt wirklich noch auf das Papier aufspringen?

onnvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

