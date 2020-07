Die vergangene Woche war eine Berg- und Talfahrt der Gefühle für die Anleger. Obwohl die Investoren wieder vorsichtiger geworden sind, konnte der deutsche Leitindex den abgelaufenen Handelsabschnitt mit einem kleinen Plus beenden. Die Quartalsberichtssaison steht in den Startlöchern. Obwohl alle Experten davor warnen, dass es jetzt knüppeldick kommt, sind die ersten Ergebnis gar nicht so schlecht, wie erwartet.

Mit der Deutschen Post, SAP, Beiersdorf und Covestro haben schon vier Dax-Konzerne ihre Zahlen vorgelegt. Lediglich Nivea-Produzent Beiersdorf traf nicht die Erwartungen dabei. Die Aktien der drei anderen Index-Kollegen waren nach Veröffentlichung ihrer Eckdaten hingegen bei den Anlegern gefragt.

Auch die Wasserstoff-Werte standen in dieser Woche wieder verstärkt im Fokus. Fast alle üblichen Verdächtigen konnten die Woche mit guten Nachrichten Punkten. Zudem wurde für die Branche ein weiterer milliardenschwerer Fördertopf beschlossen, was die Fantasie zusätzlich beflügelt.

Hier finden Sie die wichtigsten Themen der Woche noch einmal:

Donnerstag: Dax wieder besser drauf - SAP, Siemens, Hypoport und McPhy sowie PowerCell glänzen mit neuen guten Nachrichten

Mittwoch: Dax bleibt wankelmütig - Deutsche Post, Teamviewer, Nikola und kommt jetzt die Aktie von Hexagon Composite richtig in Schwung?

Dienstag: Dax wird vorsichtiger - Bayer, Deutsche Bank, Plug Power und zeigt Tesla den Short-Sellern erneut die lange Nase?

Montag: Dax weiter richtig gut drauf - Deutsche Bank, Sartorius, ITM Power und RWE hat Wasserstoff für sich entdeckt!

